Зинэтула Билялетдинов прокомментировал возвращение в «Ак Барс»

Легендарный тренер Зинэтула Билялетдинов прокомментировал назначение в «Ак Барс» на пост советника исполнительного директора по хоккейной вертикали.

«Я благодарен «Ак Барсу» за приглашение на интересную должность. Это продолжение моей работы здесь, но в другой форме и в новом статусе. Хочется использовать опыт на благо клуба и передать знания новому поколению тренеров и игроков», — приводит слова Билялетдинова официальный телеграм-канал казанского клуба.

Напомним, специалист был главным тренером «Ак Барса» с 2004 по 2011 год, а также с 2014-го по 2019-й. С Билялетдиновым во главе казанцы три раза становились обладателями Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018), однажды завоёвывали серебряные награды (2015). Кроме того, «Ак Барс» сумел выиграть чемпионат России (2006) и стать серебряным призёром (2007), а также завоевать Кубок европейских чемпионов (2007) и Континентальный кубок (2008).