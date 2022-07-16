«Вегас» подписал контракт с лучшим снайпером «Куньлуня»
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Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» заключил однолетнее соглашение с форвардом Спенсером Фу, который представлял сборную Китая на ОИ-2022 в Пекине. Контракт с кэпхитом $ 750 тыс. носит двусторонний характер.
28-летний Фу провёл последние три года в Континентальной хоккейной лиге и выступал за «Куньлунь Ред Стар». В 154 матчах он набрал 76 (31+45) очков. В минувшем сезоне он стал лучшим снайпером и бомбардиром китайского клуба, забросив 14 шайб и оформив 33 очка при показателе полезности «-21».
Форвард уже выступал в Северной Америке – он провёл два сезона в системе «Калгари Флэймз». На его счету две шайбы в четырёх играх НХЛ. Также Фу отыграл 129 встреч в АХЛ за «Стоктон Хит» и отметился 77 (37+40) набранными очками.
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