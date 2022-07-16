Sportsnet – о контракте Сергачёва: «молниям» пришёл счёт за парня, игравшего по дешёвке

Журналист Sportsnet Джастин Борн, оценивая контракты, подписанные после открытия рынка свободных агентов, высказался о новом соглашении Михаила Сергачёва с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Российский защитник подписал восьмилетний контракт с зарплатой $ 8,5 млн в год.

«Молниям» пришёл счёт за нескольких отличных игроков, в том числе таких как Сергачёв, которые играли по дешёвке. Но это говорит о том, насколько хорошим и важным защитник он стал для «Тампы». Сделка кажется справедливой, когда вы смотрите на сопоставимые контракты», – написал Борн в своём материале.

Новый контракт защитника вступит в силу, начиная с сезона-2023/2024. Предстоящий сезон Сергачёв отыграет по прошлом контракту, согласно которому получит $ 4,8 млн.