Защитник системы «Вегаса» Мироманов пропустит тренировочный лагерь

Российский защитник системы «Вегас Голден Найтс» Даниил Мироманов не примет участие в тренировочном лагере. Как сообщает Vegas Hockey Now со ссылкой на генерального менеджера клуба Келли Маккриммона, хоккеист в межсезонье перенесёт операцию.

Мироманов в сезоне-2021/2022 провёл 11 матчей в Национальной хоккейной лиге и набрал одно очко, сделав голевую передачу. Большую часть сезона защитник провёл в фарм-клубе в АХЛ – «Хендерсон Сильвер Найтс». В 53 матчах Даниил забросил 11 шайб и сделал 29 результативных передач, став лучшим бомбардиром-защитником команды и третьим в списке самых результативных игроков «рыцарей».

Летом защитник подписал новый контракт с клубом на два сезона. В первый год соглашение будет двусторонним, во второй – односторонним. Кэпхит — $ 762,5 тыс.