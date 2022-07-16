Михеев — в топ-6 лучших незаметных подписаний рынка свободных агентов по версии Sportsnet

Издание Sportsnet составило рейтинг самых незаметных подписаний в первые дни с открытия рынка свободных агентов. В их число вошёл переход российского форварда Ильи Михеева в «Ванкувер Кэнакс», который заключил соглашение с клубом на четыре года с зарплатой $ 4,75 млн за сезон.

«Михеев забил 21 гол и набрал 32 очка за 53 игры – такой темп соответствует 39 голам, 60 очкам за полный сезон из 82 матчей. Но всё же кажется, что для Михеева есть ещё другой уровень. Михеев заработал эти показатели, играя в нижних звеньях в «Торонто».

Учитывая его мастерство, он может получить место в топ-6 «Ванкувера». Но если ему подходит та роль, что у него была в «Торонто», то он уже доказал свою ценность и там. Он будет отличным оборонительным форвардом, он поможет команде при игре в меньшинстве. Способность преуспевать в любых ситуациях должна позволить Михееву довольно быстро доказать свою состоятельность в новом клубе», – написано в статье.

Кроме Михеева, в рейтинг также вошли переходы Давида Перрона (в «Детройт Рэд Уингз»), Мэйсона Марчмента (в «Даллас Старз»), Ондржея Каше (в «Каролину Харрикейнз»), Андре Бураковски (в «Сиэтл Кракен») и Николя Обе-Кюбеля (в «Торонто Мэйпл Лифс»).