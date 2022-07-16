Стал известен круг претендентов на обладателя Кубка Стэнли Кадри

Нападающий Назем Кадри продолжает переговоры по новому контракту. Как сообщает The Fourth Period, на Кадри претендуют «Нью-Йорк Айлендерс», «Сиэтл Кракен», «Оттава Сенаторз» и «Анахайм Дакс» – именно с этими клубами общался агент форварда.

В то же время не исключён вариант, что Кадри продолжит выступать за «Колорадо Эвеланш», с которым стал обладателем Кубка Стэнли – 2022. У «Эвеланш» остаются свободными $ 5,5 млн под потолком зарплат, в связи с чем клуб готов провести обмены при условии подписания нового соглашения с Кадри.

В прошедшем сезоне НХЛ Кадри установил личный рекорд результативности, набрав 87 (28+59) очков в 71 игре регулярного чемпионата, к которым добавил 15 (7+8) баллов в розыгрыше плей-офф.

Ранее сообщалось, что Кадри претендует на долгосрочный контракт с зарплатой в пределах от $ 7,5 млн до $ 8,5 млн.