Стал известен круг претендентов на обладателя Кубка Стэнли Кадри

Нападающий Назем Кадри продолжает переговоры по новому контракту. Как сообщает The Fourth Period, на Кадри претендуют «Нью-Йорк Айлендерс», «Сиэтл Кракен», «Оттава Сенаторз» и «Анахайм Дакс» – именно с этими клубами общался агент форварда.
В то же время не исключён вариант, что Кадри продолжит выступать за «Колорадо Эвеланш», с которым стал обладателем Кубка Стэнли – 2022. У «Эвеланш» остаются свободными $ 5,5 млн под потолком зарплат, в связи с чем клуб готов провести обмены при условии подписания нового соглашения с Кадри.
В прошедшем сезоне НХЛ Кадри установил личный рекорд результативности, набрав 87 (28+59) очков в 71 игре регулярного чемпионата, к которым добавил 15 (7+8) баллов в розыгрыше плей-офф.
Ранее сообщалось, что Кадри претендует на долгосрочный контракт с зарплатой в пределах от $ 7,5 млн до $ 8,5 млн.
- 16 июля 2022
-
19:20
-
18:51
-
18:50
-
18:19
-
17:52
-
17:37
-
17:12
-
17:00
-
16:55
-
16:46
-
16:20
-
15:57
-
15:25
-
15:02
-
14:54
-
14:24
-
13:57
-
13:24
-
13:14
-
12:45
-
12:20
-
11:46
-
11:15
-
10:55
-
10:23
-
09:56
-
09:22
-
08:55
-
08:26
-
03:19
- 15 июля 2022
-
23:53
-
23:50
-
23:44
-
23:19
-
22:55