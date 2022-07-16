Олимпийский чемпион — 2022 Сятери продолжит карьеру в Швейцарии

Бывший вратарь «Сибири» Харри Сятери подписал однолетний контракт с швейцарским клубом «Биль», сообщает журналист Крэйг Морган со ссылкой на агента игрока Тодда Даймонда.
32-летний вратарь большую часть сезона-2021/2022 провёл в составе «Сибири». В 38 матчах чемпионата КХЛ он отразил 92,6% бросков и имел коэффициент надёжности 2,02. Затем Сятери по ходу серии первого раунда Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» покинул расположение клуба и подписал соглашение с «Аризоной Койотс».
В НХЛ он успел провести шесть матчей, в среднем пропускал 4,22 шайбы за игру и отбивал 86,6% бросков.
Минувший сезон стал лучшим для Сятери с точки зрения выигранных трофеев. В феврале он стал олимпийским чемпионом в Пекине, а через несколько месяцев в составе сборной Финляндии выиграл домашний чемпионат мира.
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