Эксперт – о переходе Наместникова в «Тампу»: уход Палата открывает ему место в топ-6

Эксперт NBC Sports Кори Эбботт высказался о переходе российского нападающего Владислава Наместникова в «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«За ним стоит понаблюдать в этом сезоне. Уход Палата в межсезонье открывает место в первых двух звеньях «Тампы». Брэндон Хагель и Алекс Киллорн тоже будут кандидатами на повышение, особенно, учитывая, что Энтони Чирелли пропустит начало сезона. Тем не менее, Наместников – интригующий игрок для наблюдения за ним из-за его универсальности. У него есть потенциал, чтобы сыграть вместе со Стивеном Стэмкосом, Брэйдоном Пойнтом или Никитой Кучеровым», – написал эксперт

Наместников в первый день работы рынка свободных агентов подписал однолетний контракт с «Тампой» на $ 2,5 млн. В минувшем сезоне 29-летний форвард за «Детройт Ред Уингз» и «Даллас Старз». В общей сложности он провёл 75 матчей и набрал 30 (16+14) очков.