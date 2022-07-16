Адвокат Ивана Федотова отреагировал на слухи, что его клиента могли отправить на Украину
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Адвокат Алексей Пономарёв, представляющий интересы российского голкипера Ивана Федотова, прокомментировал слухи о том, что его клиент может находиться на территории Украины.
«Федотов находится в Архангельской области на территории воинской части. Как может поддерживает физическую форму и надеется на лучшее», – приводит слова Пономарёва «РИА Новости Спорт».
Кроме того, специалист обеспокоен слухами о том, что его клиента могут отправить на Украину.
Ранее журналист The Athletic Майкл Руссо рассказал, что в Северной Америке многие беспокоятся за Ивана Федотова, в том числе представители «Филадельфии Флайерз», с которой он подписал контракт в мае. Из-за недостатка информации в США даже считают, что Федотова могли отправить на Украину.
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