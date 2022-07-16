Назаров: на пик нагрузок выйдем после нашего домашнего турнира

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров подвёл итоги первой двусторонки команды на предсезонных сборах и рассказал о том, как тренерский штаб будет нагружать команду в августе.

«Качество борьбы понравилось, ребята выкладываются. Где-то получается, где-то – лёгкая усталость, потому что уже четыре дня у нас двухразовые тренировки на льду идут. А так – поблагодарил ребят после игры, сказал, что они молодцы, стараются. На мой взгляд, у нас сегодня гулял Подольск – Ромаев с Иванюженковым забили по голу.

На пик нагрузок выйдем после нашего домашнего турнира, где-то к середине или ближе концу августа будем из них уже выходить», – сказал Назаров клубному YouTube-каналу.

Первая двусторонка «леопардов» завершилась победой «белых» в матче против «синих» – 3:2. В составе победителей отличились Артур Тянулин, Кирилл Петьков и Артём Иванюженков. За «синих» забивали Михаил Ромаев и Юрий Паутов.