Генменеджер «Питтсбурга» объяснил последние обмены с участием клуба

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл охарактеризовал новых защитников команды Джеффа Питри и Тая Смита и прокомментировал последние обмены клуба.

«Когда вы получаете хороших игроков, вам нужно отдать хорошего игрока. Конечно, мы ценим Майка Мэтисона, но мы просто чувствуем, что Джефф Питри на данный момент подходит нам намного лучше.

Что касается Тая Смита, мы надеемся, что он будет развиваться и учиться в следующем сезоне. Это сложная позиция для молодого игрока. Мы считаем, что у него высокий потенциал роста, и с нетерпением ждём встречи с ним в тренировочном лагере», – цитирует Хекстолла клубный «твиттер».

Ранее «Питтсбург» обменял защитника Джона Марино в «Нью-Джерси Дэвилз», получив взамен Тая Смита. После этого «Пингвинз» получили от «Монреаля» опытного игрока обороны Джеффа Питри и форварда Райана Пилинга за защитника Майка Мэтисона и выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ – 2023.