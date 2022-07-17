Капризов — шестой в рейтинге лучших игроков НХЛ, Овечкин — вне топ-10 по версии сайта лиги

Журналисты официального сайта НХЛ составили рейтинг из 250 лучших игроков, выступающих в лиге на данный момент.

Первое место занял капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на второй строчке расположился его одноклубник, нападающий Леон Драйзайтль. Тройку замкнул форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. Лучшим из российских игроков стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, которому отдали шестую позицию. В топ-10 также попали голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский (восьмой), вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин (девятый) и форвард «молний» Никита Кучеров (10-й). Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял лишь 15-е место.

Всего в топ-250 попало 22 российских игрока.

1. Коннор Макдэвид — н «Эдмонтон Ойлерз»;

2. Леон Драйзайтль — н «Эдмонтон Ойлерз»;

3. Остон Мэттьюс — н «Торонто Мэйпл Лифс»;

4. Кейл Макар — з «Колорадо Эвеланш»;

5. Натан Маккиннон — н «Колорадо Эвеланш»;

6. Кирилл Капризов — н «Миннесота Уайлд»;

7. Микко Рантанен — н «Колорадо Эвеланш»;

8. Андрей Василевский — в «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

9. Игорь Шестёркин — в «Нью-Йорк Рейнджерс»;

10. Никита Кучеров — н «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

...

15. Александр Овечкин — н «Вашингтон Кэпиталз»;

...

20. Артемий Панарин — н «Нью-Йорк Рейнджерс»;

...

34. Илья Сорокин — в «Нью-Йорк Айлендерс»;

35. Андрей Свечников — н «Каролина Харрикейнз»;

...

53. Евгений Малкин — н «Питтсбург Пингвинз»;

...

55. Владимир Тарасенко — н «Сент-Луис Блюз»;

...

64. Евгений Кузнецов — н «Вашингтон Кэпиталз»;

...

77. Павел Бучневич — н «Сент-Луис Блюз»;

...

80. Сергей Бобровский — в «Флорида Пантерз»;

...

126. Александр Георгиев — в «Колорадо Эвеланш»;

...

142. Валерий Ничушкин — н «Колорадо Эвеланш»;

...

150. Семён Варламов — в «Нью-Йорк Айлендерс»;

...

155. Василий Подколзин — н «Ванкувер Кэнакс»;

...

177. Михаил Сергачёв — з «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

...

189. Илья Самсонов — в «Торонто Мэйпл Лифс»;

...

192. Иван Барбашёв — н «Сент-Луис Блюз»;

...

229. Иван Проворов — з «Филадельфия Флайерз»;

...

244. Пётр Кочетков — в «Каролина Харрикейнз».