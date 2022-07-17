Сайт НХЛ: переход Самсонова в «Торонто» — в топе лучших сделок на старте межсезонья

Обозреватели официального сайта Национальной хоккейной лиги составили список лучших сделок на старте рынка свободных агентов.
В рейтинг попали девять подписаний восьми клубов. В топ-9 попала сделка «Торонто Мэйпл Лифс», который подписал российского голкипера Илью Самсонова, ранее выступавшего за «Вашингтон Кэпиталз». С 25-летним вратарём было заключено однолетнее соглашение на общую сумму в $ 1,8 млн.
Кроме того, журналисты НХЛ высоко оценили несколько других сделок с голкиперами: подписание вратаря Джека Кэмпбелла, который покинул состав «кленовых листьев» и согласовал контракт с «Эдмонтон Ойлерз», а также сделку «Вашингтона» по стражу ворот «Колорадо Эвеланш» Дарси Кемперу.
В топ-9 также попали переход нападающего Джонни Годро в «Коламбус Блю Джекетс», Винсента Трочека — в «Нью-Йорк Рейнджерс»; подписание «Оттавой Сенаторз» опытного игрока атаки Клода Жиру, двойная закупка «Детройт Ред Уингз» в виде Дэвида Перрона и Эндрю Коппа, а также контракт Ондржея Палата с «Нью-Джерси Дэвилз».
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