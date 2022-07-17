«Счастлив, что находился под его крылом». Сергачёв — об обменянном Макдоне

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением об игроке обороны Райане Макдоне, с которым выступал долгое время за «молний» и которого 3 июля обменяли в «Нэшвилл Предаторз».

«Макдона всегда так спокоен — не только на льду, но и в раздевалке. Мак будто не знает о существовании каких-то чересчур тяжёлых ситуаций. Он был мощным лидером нашей команды, его спокойствие передавалось и мне. Райан пытается играть во всех эпизодах, он знает, как реагировать на разные ситуации, как собираться и фокусироваться на игре, как заботиться о своём организме. Он заботился о каждом в команде. Правда, я счастлив, что находился под его крылом, что выступал за один клуб с Макдоной. Ты просто узнаёшь много нового, такое невозможно выразить словами. Райан — реальная скала, и мне грустно смотреть, как он покидает команду. Макдона очень многое для меня значил», — приводит слова Сергачёва The Athletic.