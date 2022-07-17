Хедман — о Сергачёве: потолок для этого парня — только небо. И он только начал

Шведский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился мнением о своём одноклубнике, российском игроке обороны Михаиле Сергачёве.

«Я уже не раз говорил это — потолком для этого парня являются только небеса. И он пока что только начал», — приводит слова Хедмана The Athletic.

Напомним, 13 июля, в день открытия рынка свободных агентов, 24-летний Сергачёв подписал новый контракт с «Тампой». По этому соглашению, которое вступит в силу с сезона-2023/2024, российский защитник заработает $ 68 млн. Среднегодовая заработная плата игрока обороны составит $ 8,5 млн.

Сергачёв, выступающий за «Тампу» с 2017 года, дважды выигрывал с клубом Кубок Стэнли (2020, 2021) и ещё раз выходил в финал плей-офф (2022).