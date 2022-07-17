Генменеджер «Питтсбурга» рассказал, на какие уступки пошли клуб и Малкин ради контракта

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл ответил на вопрос, почему российский нападающий Евгений Малкин передумал покидать клуб и решил переподписать контракт с «пингвинами». Ранее форвард заявлял, что хочет выйти на рынок свободных агентов и посмотреть другие предложения.

«Если говорить начистоту, я правда не знаю. Этот вопрос нужно задавать явно не мне. Мы долгое время вели переговоры, они проходили в дружеском тоне. После обсуждений мы смогли найти золотую середину, которая удовлетворяла запросам обеих сторон.



Малкин пошёл навстречу по сумме, благодаря чему мы смогли сохранить необходимое место под потолком зарплат. Мы, в свою очередь, согласились дать ему тот срок контракта, который он хотел. Это был один из тех случаев, когда в переговорах обе стороны остались довольны. Нас не может не радовать тот факт, что Джино остался в клубе и завершит свою карьеру именно в составе «Питтсбурга», — приводит слова Хекстолла TribLIVE.

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