Кучеров поделился мнением о Сергачёве, подписавшем новый контракт на 8 лет и $ 68 млн

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказал мнение о своём одноклубнике и соотечественнике, защитнике Михаиле Сергачёве.



«Когда Сергачёв с шайбой, ты всегда ждёшь, что дальше будет нечто интересное. Миша из тех парней, которые способны сотворить что-то особенное», — приводит слова Кучерова The Athletic.



Напомним, 13 июля Сергачёв поставил подпись под новым восьмилетним соглашением с «Тампой». По этому контракту, который начнёт действовать после завершения старого — с сезона-2023/2024, 24-летний российский защитник заработает $ 68 млн. В среднем за год игрок обороны будет получать $ 8,5 млн.

В минувшем сезоне россиянин набрал 38 (7+31) очков в 78 встречах регулярного чемпионата НХЛ.