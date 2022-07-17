Кучеров поделился мнением о Сергачёве, подписавшем новый контракт на 8 лет и $ 68 млн
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказал мнение о своём одноклубнике и соотечественнике, защитнике Михаиле Сергачёве.
«Когда Сергачёв с шайбой, ты всегда ждёшь, что дальше будет нечто интересное. Миша из тех парней, которые способны сотворить что-то особенное», — приводит слова Кучерова The Athletic.
Напомним, 13 июля Сергачёв поставил подпись под новым восьмилетним соглашением с «Тампой». По этому контракту, который начнёт действовать после завершения старого — с сезона-2023/2024, 24-летний российский защитник заработает $ 68 млн. В среднем за год игрок обороны будет получать $ 8,5 млн.
В минувшем сезоне россиянин набрал 38 (7+31) очков в 78 встречах регулярного чемпионата НХЛ.
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