«Автомобилист» продлил контракт с вратарём Галкиным

Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил новое соглашение с вратарём Владимиром Галкиным, сообщает официальный телеграм-канал уральцев. Двусторонний контракт с голкипером рассчитан на два года.
В сезоне-2021/2022 Галкин отыграл 26 матчей в КХЛ и одержал восемь побед, в среднем пропуская 2,77 шайбы за игру и отражая 91,8% бросков.
Также 22-летний вратарь выступал за «Горняк-УГМК» – фарм-клуб «Автомобилиста» в Высшей хоккейной лиге. В регулярном чемпионате у него семь побед в 11 матчах при коэффициенте надёжности 2,06 и проценте отражённых бросков 93,4. В розыгрыше Кубка Петрова на его счету 10 игр, он отбивал 90,5% бросков и пропускал 3,24 шайбы за встречу.
Напомним, вместе с Галкиным вратарскую бригаду «Автомобилиста» сформировали Игорь Бобков и швед Юхан Маттссон.
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