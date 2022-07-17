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Защитник «Колорадо» накормил детей мороженым из Кубка Стэнли

Защитник «Колорадо» накормил детей мороженым из Кубка Стэнли
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Защитник «Колорадо Эвеланш» Джек Джонсон для празднования завоевания Кубка Стэнли устроил праздник для своих детей и их друзей, которые ели мороженое из чаши трофея.

«Это было круто. Однажды я пообещал своим детям, что если когда-нибудь выиграю Кубок Стэнли, то мы будем есть мороженое из трофея. Я уточнил у хранителей кубка, можно ли из него есть мороженое, и они сказали: «Да, попробуйте». Так что я смог сдержать обещание.

Мы часто на выходных заезжаем в это кафе и берём здесь мороженое. Поэтому имело смысл привезти кубок сюда и поделиться этой радостью с как можно большим количеством людей», – приводит слова Джонсона официальный сайт НХЛ.

Защитник «Колорадо» кормит детей мороженым из Кубка Стэнли

Защитник «Колорадо» кормит детей мороженым из Кубка Стэнли

Фото: NHL.com

В минувшем сезоне Джонсон набрал 9 (1+8) очков в 74 матчах регулярного чемпионата и провёл ещё 13 игр в плей-офф, не отметившись результативными действиями.

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