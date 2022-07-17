«Ак Барс» забавным видео проанонсировал первый домашний матч сезона с «Адмиралом»
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Хоккейный клуб «Ак Барс» забавным видео отреагировал на информацию о том, что первый домашний матч нового сезона КХЛ казанцы проведут с дальневосточным «Адмиралом».
В своей публикации пресс-служба «барсов» использовала кадры из фильма «Пираты карибского моря».
– Самый удалой пират из тех, что я видел, – говорит один из героев фильма.
– Что ж, посмотрим, – отвечает второй герой.
После этого диалога видео продолжается кадрами с участием нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова, который плывёт по реке в лодке и гребёт клюшками вместо вёсел.
Первую домашнюю встречу «Ак Барс» проведёт 8 сентября с «Адмиралом», а начнут сезон казанцы гостевым матчем с московским «Динамо», который будет сыгран 3 сентября.
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