«Ак Барс» забавным видео проанонсировал первый домашний матч сезона с «Адмиралом»

Хоккейный клуб «Ак Барс» забавным видео отреагировал на информацию о том, что первый домашний матч нового сезона КХЛ казанцы проведут с дальневосточным «Адмиралом».

В своей публикации пресс-служба «барсов» использовала кадры из фильма «Пираты карибского моря».

– Самый удалой пират из тех, что я видел, – говорит один из героев фильма.

– Что ж, посмотрим, – отвечает второй герой.

После этого диалога видео продолжается кадрами с участием нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова, который плывёт по реке в лодке и гребёт клюшками вместо вёсел.

Первую домашнюю встречу «Ак Барс» проведёт 8 сентября с «Адмиралом», а начнут сезон казанцы гостевым матчем с московским «Динамо», который будет сыгран 3 сентября.