«Авангард» пошутил над возвращением в Балашиху. Клуб сыграет там первый матч сезона

Днём 17 июля «Авангард» опубликовал в своих соцсетях видео, которое намекало на возвращение команды в Балашиху. В подмосковном городе «ястребы» провели последние четыре сезона во время строительства новой арены в Омске.

Позднее выяснилось, что омичи таким образом пошутили по поводу возвращения в Балашиху. Дело в том, что первый матч сезона команда Дмитрия Рябыкина сыграет на выезде с «Витязем», который летом переехал из Подольска в Балашиху. Встреча пройдёт 3 сентября и станет первой в сезоне для обеих команд.

«Авангард» проведёт первый месяц чемпионата на выезде. Команда сыграет первый матч на новой «G-Drive Арене» 1 октября – соперником в этой игре будет «Сибирь». Это связано с тем, что арена будет введена в эксплуатацию 1 сентября, однако после этого необходимо провести тестовые мероприятия, проверку корректной работы всех систем и так далее.