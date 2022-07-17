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«Салават» пошутил над «Трактором» в соцсетях. Ответ челябинского клуба: слабовато, «Юлаев»

«Салават» пошутил над «Трактором» в соцсетях. Ответ челябинского клуба: слабовато, «Юлаев»
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Пресс-служба «Салавата Юлаева» пошутила над «Трактором» после того, как стало известно, что уфимцы проведут первый домашний матч нового сезона КХЛ с челябинским клубом.

«Юлаевцы» в официальном телеграм-канале клуба опубликовали видео, на котором трактор выезжает с поля с несколькими прицепами с соломой и сопроводили этот ролик подписью: «Трактор» из Челябинска выезжает вместе с легионерами на первый домашний матч «Салавата» в новом сезоне КХЛ».

Челябинцы ответили своим видео, которое подписали следующим образом: «Трактор» везёт. Уфа не вывозит». Также в ролике клуб показал драку защитника Ника Бэйлена с капитаном уфимцев Григорием Паниным и обратился к сопернику: «Слабовато, «Юлаев».

Напомним, команды в последних двух сезонах встречались в плей-офф. В первом раунде Кубка Гагарина – 2021 уфимцы прошли «Трактор», а через год в полуфинале «Востока» челябинский клуб взял реванш. В новом сезоне команды сыграют 9 сентября – это будет первый домашний матч «Салавата Юлаева» в чемпионате.

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