Журналист — о Кузьменко: ожидания от 26-летнего игрока должны быть реалистичными

Портал The Hockey News проанализировал подписания контрактов клубами НХЛ со свободными агентами из Европы. В том числе был упомянут нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко, заключивший однолетнее соглашение с клубом.

«Многие считают Кузьменко лучшим свободным агентом за пределами Северной Америки. Фанаты «Кэнакс» и пресса были в восторге от его подписания, но нужно поумерить свои ожидания. У него есть потенциал быть во втором ряду после топ-бомбардиров, он мастеровит и может внести вклад на уровне НХЛ, но ожидания от 26-летнего игрока должны оставаться реалистичными», – написал журналист Иэн Кеннеди.

В сезоне-2021/2022 Кузьменко стал вторым бомбардиром КХЛ, набрав 53 (20+33) очка в 45 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на счету форварда 14 (7+7) результативных баллов в 16 встречах.