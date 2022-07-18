Яков Тренин обратился в арбитраж НХЛ

Российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин обратился в арбитраж Национальной хоккейной лиги, сообщается в «твиттере» CapFriendly.

В это межсезонье в арбитраж НХЛ обратились 24 хоккеиста. Тренин является единственным российским игроком, который оказался в этом списке.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги российский нападающий сыграл 80 матчей регулярного чемпионата, в которых забросил 17 шайб и отдал семь результативных передач, суммарно набрав 24 очка, при коэффициент полезности «+7» В четырёх матчах плей-офф НХЛ 25-летний российский форвард записал в свой актив три гола.

Всего за карьеру в НХЛ Тренин провёл 146 матчей, в которых забил 24 гола и сделал 17 результативных передач.