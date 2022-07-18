Яков Тренин обратился в арбитраж НХЛ
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Российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин обратился в арбитраж Национальной хоккейной лиги, сообщается в «твиттере» CapFriendly.
В это межсезонье в арбитраж НХЛ обратились 24 хоккеиста. Тренин является единственным российским игроком, который оказался в этом списке.
Напомним, в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги российский нападающий сыграл 80 матчей регулярного чемпионата, в которых забросил 17 шайб и отдал семь результативных передач, суммарно набрав 24 очка, при коэффициент полезности «+7» В четырёх матчах плей-офф НХЛ 25-летний российский форвард записал в свой актив три гола.
Всего за карьеру в НХЛ Тренин провёл 146 матчей, в которых забил 24 гола и сделал 17 результативных передач.
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