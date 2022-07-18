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«Торонто» продлил Энгвалля и превысил потолок зарплат на $ 1,5 млн

«Торонто» продлил Энгвалля и превысил потолок зарплат на $ 1,5 млн
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26-летний нападающий Пьер Энгвалль на год продлил контракт с «Торонто Мэйпл Лифс» с зарплатой $ 2,25 млн, сообщил инсайдер Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».

После пролонгации соглашения со шведом «Торонто» превысил потолок зарплат на $ 1,5 млн. На сегодня клубный кэпхит составляет без малого $ 84 млн.

Самым высокооплачиваемым игроком «Мэйпл Лифс» является форвард Остон Мэттьюс с годовым окладом в $ 11,63 млн. Он продлил взаимоотношения с клубом в феврале 2019-го, подписав пятилетний контракт с такими цифрами. На втором месте Джон Таварес, получающий $ 11 млн в год.

Пьер Энгвалль в прошлом сезоне принял участие в 78 матчах «Торонто» в рамках регулярного чемпионата, набрав 35 очков (15 голов и 20 результативных передач). За его плечами уже три сезона в НХЛ.

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