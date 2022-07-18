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Агент Тренина: вели переговоры с «Нэшвиллом» два месяца, но не договорились

Агент Тренина: вели переговоры с «Нэшвиллом» два месяца, но не договорились
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Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда «Нэшвилл Предаторз» Якова Тренина в НХЛ, прокомментировал информацию об обращении в арбитраж.

«Что касается наших переговоров с «Нэшвиллом», мы вели переговоры два месяца, но не договорились. Наша работа продолжается», – отметил Шуми Бабаев в эксклюзивном комментарии «Чемпионату».

Отметим, что Яков Тренин стал единственным русским игроком, который подал в арбитраж Национальной хоккейной лиги. Всего это межсезонье в арбитраж обратились 24 хоккеиста.

В прошлом сезоне НХЛ российский нападающий «Нэшвилла» сыграл 80 матчей регулярного чемпионата, в которых забросил 17 шайб и отдал семь результативных передач, суммарно набрав 24 очка при коэффициенте полезности «+7». В четырёх матчах плей-офф НХЛ 25-летний форвард записал в актив три гола. Всего за карьеру в НХЛ у Тренина 146 матчей, в которых забито 24 гола и отдано 17 результативных передач.

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