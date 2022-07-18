«Человек-кремень, ему пора расти». Свитов — о назначении Рябыкина наставником «Авангарда»

Руководитель направления по развитию команд ВХЛ/МХЛ в Омске Александр Свитов рассказал о своих обязанностях на этом посту и прокомментировал назначение Дмитрия Рябыкина главным тренером «Авангарда».

«Моя задача – ребят готовить, но всегда должен быть диалог, какой-то разговор. Молчать точно никто не будет. Думаю, что у всего тренерского штаба «Авангарда» будут вопросы ко мне по ребятам, по их подготовке, по статистике. Мы будем всё предоставлять для главной команды.

Дмитрий Рябыкин стал главным тренером «Авангарда»? Думаю, что всё получится. Он человек-кремень, много лет проработал помощником, ему пора расти. Дай бог, чтобы всё удалось, к тому же символично, что он стал тренером именно в тот сезон, когда команда возвращается из Балашихи. Дмитрий Анатольевич – уважаемый человек в Омске, он много лет отдал «Авангарду» как игрок и как тренер», – сказал Свитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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