Гатиятулин: причины отсутствия Бэйлена мне непонятны

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после открытой тренировки команды ответил на вопросы журналистов, прокомментировал селекционную работу клуба в межсезонье и высказался об отсутствии защитника Ника Бэйлена.

«Конечно, я рад, что «Трактор» подписал Антона Бурдасова, он опытный игрок. Капитаном останется Сергей Калинин, но Бурдасов тоже будет одним из лидеров. Они, а также ещё несколько ребят, будут вести за собой на льду и поддерживать атмосферу в раздевалке

Почему нет Бэйлена? Команда приступила к работе вовремя, и причины его отсутствия мне непонятны», – приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.

В сезоне-2021/2022 американец с белорусским гражданством Бэйлен провёл 49 матчей и набрал 42 (6+32) очка, став лучшим бомбардиром-защитником КХЛ. Его контракт с «Трактором» действует до 30 апреля 2023 года.