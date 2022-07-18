Тертышный высказался о возможном отъезде в Северную Америку

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный прокомментировал информацию о том, что в межсезонье он мог подписать контракт с одним из клубов НХЛ, и не исключил, что в будущем может отправиться за океан.
«Задумывался ли об отъезде в Америку? Всё возможно. Но у меня два года контракта, и нужно доказать Челябинску и самому себе, что я не просто так играю в хоккей. Про Северную Америку спрашивайте меня через два года.
Мне нужно выдать такой же сезон, как и прошлый. Надо не зацикливаться на этом, а работать — тренировка за тренировкой, матч за матчем — и всё само придёт», – цитирует Тертышного официальный сайт КХЛ.
В сезоне-2021/2022 форвард стал лучшим снайпером и третьим бомбардиром «Трактора». На счету 24-летнего хоккеиста 35 (22+13) очков при показателе полезности «+21», к которым он добавил 8 (3+5) баллов в 15 играх плей-офф. В июне Тертышный заключил новый двухлетний контракт с челябинским клубом.
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