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«Авангард» показал календарь сезона в видеоформате, подобрав картину под каждого соперника

«Авангард» показал календарь сезона в видеоформате, подобрав картину под каждого соперника
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Омский «Авангард» опубликовал календарь нового сезона КХЛ в видеоформате. На каждого соперника «ястребы» нашли картины в стиле авангард, сопроводив их соответствующими аудиодорожками. Так, на анонс матчей с «Локомотивом» подобран гудок паровоза, на игру с «Куньлунем» – восточная музыка и так далее.

Напомним, ранее стало известно, что омичи проведут первый месяц регулярного чемпионата на выезде. На этом отрезке команда Дмитрия Рябыкина сыграет 12 игр. Новая «G-Drive Арена» будет сдана в эксплуатацию 1 сентября, однако после этого на спортсооружении необходимо провести тестовые мероприятия и проверку всех систем арены.

Первый матч на новой арене «ястребы» сыграют 1 октября с принципиальным соперником и географическим соседом – «Сибирью».

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