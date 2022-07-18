Старченко покинул «Барыс» после 14 сезонов в клубе и стал игроком «Спартака»

Казахстанский «Барыс» на официальных клубных ресурсах поблагодарил за игру нападающего Романа Старченко. Хоккеист принял решение продолжить карьеру в составе московского «Спартака», о чём сообщил официальный телеграм-канал красно-белых. Соглашение с форвардом подписано на один год.

36-летний Старченко в Континентальной хоккейной лиге выступал только в одном клубе. В последние годы в «Барысе» он был капитаном команды.

На счету Старченко 14 сезонов в казахстанской команде, за которые он провёл 740 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф. Роман забросил 200 шайб и сделал 177 голевых передач – он является вторым снайпером и бомбардиром в истории клуба.

В минувшем сезоне он набрал 24 (9+15) очка в 41-м матче регулярного чемпионата КХЛ.