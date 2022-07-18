Коновалов: переход в «Динамо» был лучшим решением для моей карьеры

Голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов рассказал, как совершался переход из «Эдмонтон Ойлерз» в московский клуб, и оценил перспективы «нефтяников» в ближайшие сезоны.



«Тяжёлый вопрос, почему не стал дожидаться открытия рынка в НХЛ, а сразу подписал контракт с «Динамо». Просто посоветовался с женой, с семьёй и с агентом – и мы приняли решение, что возвращение домой, в Россию будет лучшим решением для моей дальнейшей карьеры. После завершения сезона было понятно, как ко мне относились в Канаде, сколько я сыграл и что меня ждёт в будущем. Эти факторы все сложились вместе и предопределили моё решение о своём будущем.



Пока со мной так уж откровенно никто не общался о моей роли в «Динамо», как и сколько я буду играть. Мы только собрались, провели первую тренировку, а сейчас работаем на тренировочных сборах, где закладываем физический фундамент. За физикой пойдёт тактика, где уже будет время и для общения с тренерским штабом, и с ребятами, как нам всем быстрее поймать «химию». А сейчас оба вратаря просто готовятся к сезону, и такой вопрос в июле поднимать некорректно.



Есть ли какая-то обида на «Эдмонтон»? За океаном руководство достаточно открытое и рассказывает свои планы на два-три года вперёд. Я знал, что Коскинен подпишет контракт где-то в Европе и «Ойлерз» ищет вратаря на долгий срок, от трёх лет. Я понимаю, что в ближайшие сезоны у «нефтяников» только одна цель — Кубок Стэнли. В этом сезоне команда, считаю, хорошо выступила и дошла до финала конференции, где проиграла только будущим чемпионам. В эти три года задача останется той же, и развитие молодёжи будет не первостепенной составляющей. Я сам всё понимаю, и расстался с «Эдмонтоном» без претензий, мне было бы очень тяжело, и в лучшем случае я стабильно смог бы работать, тренироваться и играть только в фарм-клубе в АХЛ. Нужно было чудо, чтобы я попал в основной состав в сложившейся ситуации.



Что случилось после дебютного сезона с 11 «сухарями»? Да многое изменилось. Сначала в «Локомотив» пришёл новый главный тренер и привёл своего вратаря, которому доверял больше. После практически 100 матчей за два сезона я сыграл всего 19 игр. Это очень мало для развития как игрока, так и личности. В «Бейкерсфилде» тоже было всего 17 матчей за весь сезон, и это только фарм-клуб, не говоря уже о выступлении в НХЛ.



Не будет ли проблем с вратарской амуницией? Нет с формой как раз проблем быть не должно, со дня на день должен приехать новый комплект в бело-голубой «динамовской» расцветке. Клюшки тоже уже заказаны, и лишь вопрос времени, когда они приедут в Россию. Это будет примерно через месяц, а на месяц мне и моего нынешнего запаса должно хватить», – сказал Коновалов «Чемпионату».