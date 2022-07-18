Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Средний возраст девяти команд НХЛ, где заявлены 20 человек, не превышает 26 лет

Средний возраст девяти команд НХЛ, где заявлены 20 человек, не превышает 26 лет
Комментарии

У девяти команд НХЛ, в составах которых 20 человек, средний возраст игроков не превышает 26 лет. Об этом сообщает CapFriendly Depth Charts в «Твиттере».

Самая молодая команда по среднему возрасту – «Баффало Сэйбрз» 25,9 года. На втором месте – «Коламбус Блю Джекетс» с тем же показателем. Тройку замыкает «Детройт Ред Уингз», чей средний возраст превышает 26 лет – 26,1.

Следом идёт «Нью-Джерси Дэвилз» (26,1), на пятом месте – «Анахайм Дакс» (26,3). Такой же показатель среднего возраста у «Оттавы Сенаторз».

Средний возраст игроков «Нью-Йорк Рейнджерс» составил 26,4 года, у «Аризоны Койотс» и «Ванкувер Кэнакс» – 26,5.

Напомним, ранее журналист The Hockey Writers Адам Киршенблат попытался спрогнозировать состав «Ванкувер Кэнакс» на первый матч нового сезона Национальной хоккейной лиги. По мнению автора, российские нападающие Андрей Кузьменко и Илья Михеев займут места на флангах в первой тройке нападения «Кэнакс».

Новость по теме
Журналист прогнозирует, что Кузьменко и Михеев начнут сезон в первом звене «Ванкувера»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022