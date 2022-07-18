Средний возраст девяти команд НХЛ, где заявлены 20 человек, не превышает 26 лет

У девяти команд НХЛ, в составах которых 20 человек, средний возраст игроков не превышает 26 лет. Об этом сообщает CapFriendly Depth Charts в «Твиттере».
Самая молодая команда по среднему возрасту – «Баффало Сэйбрз» 25,9 года. На втором месте – «Коламбус Блю Джекетс» с тем же показателем. Тройку замыкает «Детройт Ред Уингз», чей средний возраст превышает 26 лет – 26,1.
Следом идёт «Нью-Джерси Дэвилз» (26,1), на пятом месте – «Анахайм Дакс» (26,3). Такой же показатель среднего возраста у «Оттавы Сенаторз».
Средний возраст игроков «Нью-Йорк Рейнджерс» составил 26,4 года, у «Аризоны Койотс» и «Ванкувер Кэнакс» – 26,5.
Напомним, ранее журналист The Hockey Writers Адам Киршенблат попытался спрогнозировать состав «Ванкувер Кэнакс» на первый матч нового сезона Национальной хоккейной лиги. По мнению автора, российские нападающие Андрей Кузьменко и Илья Михеев займут места на флангах в первой тройке нападения «Кэнакс».
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