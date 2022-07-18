Адвокат Федотова сообщил о регистрации иска к призывной комиссии

Адвокат голкипера сборной России и «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова Алексей Пономарёв рассказал регистрацию иска в адрес призывной комиссии.

«Пока иск только зарегистрирован, теперь мы ждём, когда он будет расписан в суде, и назначат судебное заседание. Обычно это делается в пятидневные сроки.

Какие шансы выиграть дело? Мы считаем, есть определенные нарушения, что мы и указали, но конечное решение всё равно выносит суд, а я не могу за него говорить. Могу ли озвучить нарушения? Я бы не хотел пока комментировать, — цитирует Пономарева «Матч ТВ».

Напомним, 1 июля вратаря ЦСКА, подписавшего контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», задержали в Санкт-Петербурге. После этого Федотова отправили в Северодвинск для прохождения военной службы.