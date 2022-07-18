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Экс-тренер «Трактора»: не думаю, что за год Федотов разучится играть в хоккей

Экс-тренер «Трактора»: не думаю, что за год Федотов разучится играть в хоккей
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Чемпион мира, бывший тренер вратарей «Трактора» Андрей Зуев поделился мнением о карьере голкипера сборной России и «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова, который был отправлен на военную службу.

«Конечно, так не должно было получиться. Тут есть и его вина, и агента, который отвечает за игрока и получает за это деньги. Я служил в армии – был в части три недели, а потом играл в свердловском СКА. Хочется, чтобы Федотов отыграл год в ЦСКА, а потом спокойно уехал в НХЛ. Помню, когда Иван только появился в «Тракторе». Я сразу сказал, что он выйдет на первые роли. Хорошие физические данные и реакция, стали ему доверять – появился опыт. Он не делает лишних движений, работает чисто по шайбе, у него сочетаются новая и старая вратарская школа.

Будет ли проблемой, если он пропустит год карьеры? Не думаю, что это будет серьёзной проблемой. Бывает, что люди пропускают год из-за травмы, а потом возвращаются. Всё равно он там станет тренироваться. У него есть запас – по возрасту, по тренированности. Сначала будет тяжело привыкать к скоростям, но не думаю, что Федотов за год разучится играть в хоккей», – цитирует Зуева «РБ Спорт».

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