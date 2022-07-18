Подколзин: идёшь на ворота Шестёркина — свободных дырок не видишь

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал об игре против вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.

«В какой момент поверил, что Шестеркин может взять «Везину»? Сразу понимал, что это может быть. Уже в феврале было понятно. Шестёркин играл очень здорово! А ещё, когда мы вместе выступали в СКА, мне было ясно, что Игорь станет очень хорошим вратарём НХЛ. В этом никто не сомневался. Мне всегда Шестёркин нравился. Да, он не такой габаритный, как Василевский, но посмотрите, как Игорь провёл этот сезон. Думаю, он был лучше.



Почему ему трудно забить? Идёшь на его ворота — свободных дырок не видишь. Не знаю, я не вратарь, это у Лёхи Мельничука надо спросить. Но голкиперы как-то выбирают момент. И когда тебе уже надо бросать, то как будто бы и некуда.



Шестеркин — паук? Типа того. И больше бросок идёт не на точность, а на фарт. Повезёт или нет. Но я ему забил в начале сезона, когда мы в ноябре играли в Ванкувере.



Что сказал ему? Ничего. А после матча немного об этом посмеялись. Но я за Игоря очень рад, правда. Шестёра — красавец. Он заслужил!» – цитирует Подколзина «Матч ТВ».