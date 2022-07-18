Подколзин: после 24 февраля секьюрити сказали — если будут какие-то проблемы, сообщать

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал о мерах безопасности после начала военной спецоперации.



«Оберегали ли от давления в клубе, когда после 24 февраля обострилась международная ситуация? Телохранителя ко мне не приставляли. Единственное — подошли секьюрити, которые ездят с «Ванкувером». Они сказали так: «Если будут какие-то проблемы, сразу говори». А так я вообще ничего не заметил. Да, ребята в команде в первый день поспрашивали, что случилось. Я ответил, что сам мало знаю. На этом как-то всё закончилось.

Потом старшие ребята интересовались: «Как там твоя семья?» Я отвечал, что пока всё нормально. Так что поддержка у меня в «Ванкувере» есть, и это помогает», — цитирует Подколзина «Матч ТВ».