Люк Канин подписал контракт с «Сан-Хосе» на два года с кэпхитом $ 2,75 млн

24-летний нападающий Люк Канин подписал контракт с «Сан-Хосе Шаркс» на два года. Общая сумма контракта составила $ 5,5 млн. Кэпхит составил $ 2,75 млн. Об этом сообщает PuckPedia в «Твиттере».
Напомним, «Шаркс» получили права на Канина в результате обмена с «Нэшвилл Предаторз», отдав взамен нападающего Джона Леонарда, а также выбор в третьем раунде драфта НХЛ – 2023.
В минувшем сезоне хоккеист провёл 82 матча и набрал 22 очка: забросил 13 шайб и отдал девять результативных передач.
По итогам регулярного чемпионата «Сан-Хосе» завершил сезон на 12-м месте в таблице Западной конференции НХЛ и не вышел в плей-офф.
Победителем прошлогоднего розыгрыша плей-офф стал «Колорадо Эвеланш». В финале турнира «ураганы» переиграли «Тампа-Бэй Лайтнинг». До этого «Тампа» дважды подряд становилась чемпионом.
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