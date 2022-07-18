Гафуров: рассчитываем на тех, кто есть в команде
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Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров рассказал о подготовке к новому сезону КХЛ.
«Рассчитываем на тех, кто есть в команде, также хотим дать шанс нашим молодым хоккеистам. Очень радостно видеть начало предсезонной подготовки и некий «ментальный слом», который привносит Игорь Ларионов. Думаю, многие ребята уже оценили тот настрой на чемпионат, который у нас есть», — цитирует Гафурова сайт КХЛ.
Напомним, по итогам регулярного чемпионата прошлого сезона, который завершился досрочно, «Торпедо» под руководством Дэвида Немировски заняло девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Таким образом, нижегородцы не смогли выйти в плей-офф.
Отметим, в межсезонье команду покинул Немировски. На его место пришёл Игорь Ларионов.
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