Гафуров: рассчитываем на тех, кто есть в команде

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров рассказал о подготовке к новому сезону КХЛ.

«Рассчитываем на тех, кто есть в команде, также хотим дать шанс нашим молодым хоккеистам. Очень радостно видеть начало предсезонной подготовки и некий «ментальный слом», который привносит Игорь Ларионов. Думаю, многие ребята уже оценили тот настрой на чемпионат, который у нас есть», — цитирует Гафурова сайт КХЛ.



Напомним, по итогам регулярного чемпионата прошлого сезона, который завершился досрочно, «Торпедо» под руководством Дэвида Немировски заняло девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Таким образом, нижегородцы не смогли выйти в плей-офф.

Отметим, в межсезонье команду покинул Немировски. На его место пришёл Игорь Ларионов.