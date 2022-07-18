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Стало известно, когда пройдёт церемония чествования команды ЦСКА

Стало известно, когда пройдёт церемония чествования команды ЦСКА
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ЦСКА на официальном сайте объявил дату церемонии чествования по итогам прошлого сезона и а также вручение команде Кубка чемпионов России. Мероприятие состоится в субботу, 23 июля.

Церемония пройдёт на площади Валерия Харламова перед ЦСКА АРЕНОЙ (ул. Автозаводская, 23А), вход – свободный. Запуск на площадку начнётся в 17:15, торжественная часть мероприятия и концертная программа – в 18:40.

Программу мероприятия и правила допуска на площадку клуб опубликует в ближайшее время. Об аккредитации прессы будет объявлено дополнительно.

Напомним, по итогам прошлого сезона ЦСКА дошёл до финала плей-офф и в нём одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счётом 4-3 в серии. По ходу финала армейцы уступали со 1-3.

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