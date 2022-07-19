«Сан-Хосе» продлил контракт с голкипером Кяхкёненом с кэпхитом $ 2,75 млн
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«Сан-Хосе Шаркс» продлил контракт с голкипером Каапо Кяхкёненом. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года, об этом сообщает официальный сайт клуба.
Кэпхит хоккеиста составил $ 2,75 млн.
Кяхкёнен стал игроком «Сан-Хосе» по ходу прошлого сезона в результате обмена с «Миннесотой Уайлд».
В составе «Шаркс» он провёл 11 матчей в нынешнем сезоне, в которых в среднем пропускал 2,86 шайбы за встречу и отражал 91,6 процента бросков.
По итогам регулярного чемпионата «Сан-Хосе» завершил сезон на 12-м месте в таблице Западной конференции НХЛ и не вышел в плей-офф.
Победителем прошлогоднего розыгрыша плей-офф стал «Колорадо Эвеланш». В финале турнира «ураганы» переиграли «Тампа-Бэй Лайтнинг». До этого «Тампа» дважды подряд становилась чемпионом.
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