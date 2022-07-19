«Калгари» обратился в арбитраж НХЛ по контракту с Ткачуком
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«Калгари Флэймз» решил обратиться в арбитраж НХЛ по поводу контракта с Мэттью Ткачуком, сообщает пресс-служба клуба.
Обращение в арбитраж позволит продолжить клубу и нападающему вести переговоры касаемо нового контракта хоккеиста. На данный момент Мэттью Ткачук является ограниченно свободным агентом. Кэпхит Ткачука в предыдущем сезоне составлял $ 7 млн.
Ранее 27-летний российский защитник Никита Задоров принял предложение о продлении контракта с «Калгари Флэймз».
Напомним, ранее стало известно, что 24 игрока НХЛ не были удовлетворены квалификационными предложениями своих клубов и не смогли договориться с ними о зарплате. В их число входит также российский форвард «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин.
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