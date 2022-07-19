Кожевников: сентябрь у Рябыкина будет экспериментальным. Туристический диплом гарантирован

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о календаре нового сезона КХЛ.
«Самое главное, чтобы он понравился хоккеистам. Играть по семьдесят матчей за чемпионат – тут нужно мастерство. В противном случае болельщики могут не понять – и заснуть.
Есть ли сомнения в мастерстве? Ну мы же все видели Пекин. Результат в общем-то есть, серебро, а вот игра как-то не запомнилась. Это отражение уровня нашей Лиги.
Какие клубы в плюсе от нынешнего календаря? Западной конференции и особенно московскому региону будет полегче, многие матчи у них – автобусные. А вот Дальнему Востоку по традиции есть чему позавидовать.
Кто в минусе? Как и ожидалось, «Авангард» начинает с 12 гостевых матчей. Сентябрь у тренера-новичка Дмитрия Рябыкина и его команды будет экстремальный, там и Восток России, и Казахстан, и Белоруссия, и Сочи с Санкт-Петербургом. Туристический диплом точно гарантирован!» – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.
- 19 июля 2022
-
09:38
-
08:58
-
08:33
-
05:46
-
00:00
- 18 июля 2022
-
23:08
-
22:29
-
21:58
-
21:33
-
20:18
-
20:07
-
19:58
-
19:28
-
18:26
-
18:00
-
17:55
-
17:30
-
17:10
-
16:54
-
16:01
-
15:54
-
15:05
-
14:58
-
14:45
-
14:18
-
13:50
-
12:38
-
12:20
-
12:10
-
11:31
-
11:14
-
11:00
-
10:42
-
10:30
-
10:10