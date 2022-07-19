Кожевников: сентябрь у Рябыкина будет экспериментальным. Туристический диплом гарантирован

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о календаре нового сезона КХЛ.



«Самое главное, чтобы он понравился хоккеистам. Играть по семьдесят матчей за чемпионат – тут нужно мастерство. В противном случае болельщики могут не понять – и заснуть.



Есть ли сомнения в мастерстве? Ну мы же все видели Пекин. Результат в общем-то есть, серебро, а вот игра как-то не запомнилась. Это отражение уровня нашей Лиги.



Какие клубы в плюсе от нынешнего календаря? Западной конференции и особенно московскому региону будет полегче, многие матчи у них – автобусные. А вот Дальнему Востоку по традиции есть чему позавидовать.



Кто в минусе? Как и ожидалось, «Авангард» начинает с 12 гостевых матчей. Сентябрь у тренера-новичка Дмитрия Рябыкина и его команды будет экстремальный, там и Восток России, и Казахстан, и Белоруссия, и Сочи с Санкт-Петербургом. Туристический диплом точно гарантирован!» – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.