Карнаухов: ЦСКА ушёл в отпуск на хорошей ноте, так, как планировал и хотел

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов поделился впечатлениями от прошлого сезона КХЛ.



«Мы ушли в отпуск на хорошей ноте, так, как планировали и хотели – превосходно! Сейчас снова собираемся, будем начинать готовиться к сезону. Всё начинается сначала.



ЦСКА вновь проведёт сборы в Минске? Проводим сборы в Минске не в первый раз, решили ничего не менять. Здесь шикарные условия, есть с чем сравнить. Проживание, питание, условия для тренировок – всё, что нужно для сборов. Лично мне нравится в здесь, команде тоже. Минск – прекрасный город, все довольны.



Уже второй раз представляю Кубок Гагарина в родной школе? Невероятное чувство того, что у нынешнего поколения детей есть возможность увидеть и прикоснуться к Кубку, добавить мотивации в их занятиях. Это то, чего не хватало нашему поколению игроков, не привозили в Минск таких кубков.

Хочу пожелать ребятам получать удовольствие от игры в хоккей! Наслаждаться этим временем, от своих занятий, ведь время летит очень быстро», – цитирует Карнаухова официальный сайт «Юности».