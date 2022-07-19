Бардаков: календарь нормальный. Главное, что в мой день рождения нет матча

Нападающий СКА Захар Бардаков рассказал, как провёл летний отпуск.
«Отдохнул летом, съездил к семье, слетал в Турцию с друзьями. Большую часть времени готовился к следующему сезону, с хорошим настроением.
Впечатления от Суперкубка? Первый раз был на футболе, ещё и на такой матч попал. Эмоции, атмосфера — очень круто, бомба.
Играл в турнире «3 на 3», потому что летом не хватает матчей. Всё время тренироваться очень тяжело, надо чем-то разбавлять. Поиграл на двух таких турнирах, получил много эмоций. Подвигали шайбу, завёл много новых знакомств. Это хороший опыт.
Календарь нормальный, главное, что в мой день рождения нет матча. Сезон покажет, насколько я к нему готов. За лето подготовимся, не зря же мы летом тренируемся, в том числе индивидуально. Думаю, все будут готовы. Главное – подойти морально, потому что это тяжело. 68 игр – это много эмоций.
Думаю, изменения в тренерском штабе не скажутся, главный тренер у нас не поменялся. Штаб увеличился, думаю, так будет намного лучше. Больше специалистов, больше подсказок, моментов по игре.
Возможный перекрёстный плей-офф? Разницы нет, только перелёты дольше, больше времени на логистику. Сложности только с тем, что надо будет перестроиться. А так разницы нет, потому что все команды фактически одинаковые по уровню», – передаёт слова Бардакова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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