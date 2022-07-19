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«Нефтехимик» расторг контракт с чешским защитником Клоком

«Нефтехимик» расторг контракт с чешским защитником Клоком
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«Нефтехимик» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с защитником Лукашем Клоком.

В прошедшем сезоне Клок стал вторым бомбардиром команды в регулярном чемпионате, набрав 31 (5+26) очко в 44 матчах. В Кубке Гагарина на его счету четыре балла (1+3).

«С Лукашом мы были на постоянной связи в течение последних двух с половиной месяцев. У него было огромное желание продолжить карьеру в нашей команде, тем более, что в конце прошлого года мы с ним подписали новый контракт, рассчитанный на последующие два сезона. Он показал себя настоящим профессионалом своего дела. Это особенно проявилось во время игр в плей-офф.

Однако на родине на Лукаша и его семью оказывалось сильное психологическое давление. Мы с ним вместе до последнего надеялись, что всё уладится, успокоится. Но, к сожалению, давление на него, включая угрозы жизни ему и его семье не прекращается и по сей день.

В сложившейся ситуации главнее безопасность хоккеиста и его семьи. Поэтому пришли к соглашению о расторжении действующего контракта с Клоком. Подчеркну, что при этом права на игрока остаются за нашим клубом. Надеемся, что ситуация со временем стабилизируется и Лукаш сможет вернутся к нам», – цитирует директора «Нефтехимика» Игоря Ларионова.

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