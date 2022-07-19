Гендиректор «Амура» поделился мнением о новом календаре КХЛ

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь поделился мнением о новом календаре.

«Приветствую всех! Несколько слов о новом календаре.



Мы прекрасно понимаем, что такого понятия как «идеальный календарь» для каждой команды просто не существует. Особенно в нынешней ситуации, когда Лиге пришлось учитывать множество новых объективных факторов.



Самое главное, что хочу отметить: 68 матчей для нас – это очень серьёзный вызов, огромная нагрузка на игроков, тренеров и работников клуба, с учётом перелётов и акклиматизаций. Нужно понимать, что каждому нашему хоккеисту придётся выступать на пределе своих возможностей. Поэтому хочу обратиться к болельщикам и попросить обеспечить команде самую горячую поддержку, какую вы только можете.



Хочу поблагодарить руководство КХЛ за то, что пошли навстречу и учли часть наших пожеланий. Например, мы просили увеличить время между последними матчами выездных серий и первой домашней игрой после этого. Все помнят, как после игры в Нижнекамске 19 октября прошлого года и последовавших за этим авиаприключений уже 21 октября, мы провели дома дальневосточное дерби. Сейчас календарь трижды даёт нам по четыре дня на восстановление, а ситуаций «с корабля на бал», как год назад, не будет. Это большая помощь нам, учитывая увеличение количества игр в сезоне.



Много разговоров сейчас и про 10 матчей с «Адмиралом». Наши маркетологи говорят, что такие частые встречи плохо скажутся на интересе зрителей. Наверное, это действительно так. Хотя лично мне будут очень интересны каждый из 10 матчей. Важно другое. Общее количество игр в сезоне увеличилось с 56 до 68, на 12 матчей. Получается, что половину из них мы проведём с соседями, а могли бы сыграть в Сибири или на Урале. Другими словами, 10 игр с «Адмиралом» — это меньше перелётов и циклов акклиматизации как для нас, так и для них.



В то же время, не могу не сказать вот про какой момент. Все соперники по Восточной конференции прилетят к нам один раз в сезоне, на так называемые «спаренные» матчи. А вот наша команда во все города «Востока» (опять же, кроме «Адмирала») слетает дважды. Мне кажется, в этом случае «спаренные» матчи логично играть не только в Хабаровске или Владивостоке, но и делать их для «Амура» в «восточных» выездах.

География нашей страны должна быть едина для всех: да, выезд на Дальний Восток – это стресс для всех команд. Но и для нас выезд на Запад – не меньший стресс. Уверен, что со временем и этот дисбаланс в календаре будет устранён. Ещё раз подчеркну, мы с пониманием относимся ко всем сложностям при составлении календаря и благодарим Лигу за учёт ряда наших пожеланий.



На этом обсуждение календаря для себя заканчиваю. Идеальным для всех он быть не может», — написал Крамарь в телеграм-канале.