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The Athletic оценил работу команд НХЛ на трансферном рынке

The Athletic оценил работу команд НХЛ на трансферном рынке
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Авторы The Athletic оценили работу каждой команды НХЛ на трансферном рынке по пятибалльной шкале.

«5+»: «Коламбус Блю Джекетс», «Оттава Сенаторз»;

«5-»: «Каролина Харрикейнз», «Детройт Ред Уингз», «Питтсбург Пингвинз»;

«4+»: «Баффало Сэйбрз», «Эдмонтон Ойлерз», «Монреаль Канадиенс;

«4»: «Колорадо Эвеланш», «Лос-Анджелес Кингз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сиэтл Кракен», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Вашингтон Кэпиталз»;

«4-»: «Анахайм Дакс», «Даллас Старз», «Сан-Хосе Шаркс», «Ванкувер Кэнакс»;

«3»: «Аризона Койотс», «Калгари Флэймз», «Чикаго Блэкхоукс», «Нэшвилл Предаторз», «Сент-Луис Блюз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Виннипег Джетс»;

«2»: «Нью-Йорк Айлендерс», «Флорида Пантерз», «Вегас Голден Найтс»;

«1»: «Миннесота Уайлд», «Филадельфия Флайерз».

Без оценки: «Бостон Брюинз», который пока не подписал ожидаемых контрактов с Патрисом Бержероном и Давидом Крейчи.

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