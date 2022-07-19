Родившийся в Торонто россиянин подписал контракт с фарм-клубом «Бостона»
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«Провиденс Брюинз», фарм-клуб «Бостон Брюинз», подписал контракт с защитником Фёдором Гордеевым. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год – до конца сезона-2022/2023. Об этом сообщает Providiencebeuins.
Напомним, Гордеев имеет российское гражданство, несмотря на то, что родился в Торонто.
В минувшем сезоне 23-летний Гордеев принял участие в 69 матчах за «Айова Хартлендерс». На его счету 22 очка: он забросил пять шайб и отдал 17 результативных передач.
По итогам прошлого сезона «Бостон» занял шестое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф. В первом раунде Кубка Стэнли клуб в семи матчах уступил «Каролине Харрикейнз» (3-4). Победителем Кубка Стэнли стал «Колорадо Эвеланш», обыгравший в финале «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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