«Хочу стать 1-м открытым геем НХЛ». Прокоп рассказал о жизни через год после каминг-аута

20-летний проспект «Нэшвилл Предаторз» Люк Прокоп, в июле 2021 года объявивший о нетрадиционной сексуальной ориентации, рассказал о том, как прошёл год после каминг-аута.

«Это было похоже на вихрь. Кажется, что это было давно, но это был крайне положительный опыт для меня. Это было действительно удивительно, как мои товарищи по команде поддержали меня, даже соперники. Некоторые подходили ко мне во время разминки и поздравляли меня.



Сезон-2021/2022 был, безусловно, самым весёлым хоккейным годом, который у меня когда-либо был. Я играл свободно, сбросив с себя оковы этого секрета, и, наконец, смог быть самим собой для семьи, друзей и товарищей по команде. Думаю, что моя уверенность просто зашкаливала после того, как я совершил каминг-аут. Было действительно здорово видеть, как моя игра на льду становится лучше, стабильнее, чем в прошлом.

Я получал сообщения от людей из Австралии, Швеции, со всей Европы. Было здорово видеть, что моё послание и моя история распространились так далеко, потому что моя цель, очевидно, состояла в том, чтобы помочь себе быть тем, кто я есть на самом деле.



Внимание? Поначалу это было немного ошеломляющим, но я попривык к этому. Было действительно здорово просто слушать истории других людей.



Я хочу стать первым открытым геем, который сыграет в НХЛ. И хочу быть образцом для подражания для ребят, чтобы, приходя на матчи НХЛ, они могли смотреть на мою игру, знать, на кого могут равняться, сказать: «Я хочу быть таким, как он, когда стану старше», — приводит слова Прокопа официальный сайт НХЛ.